Il nuovo gioco del direttore creativo di Borderlands 3 prende in prestito questi elementi dell'FPS di Gearbox

Sage ha lavorato a Borderlands 3 e ora fa parte di un nuovo team, Ruckus , all'interno del quale sta producendo un nuovo videogioco che, secondo quanto indicato in una intervista con GamesRadar, non si allontanerà troppo dal suo precedente videogioco.

Le parole del direttore creativo di Borderlands 3

Sage è intenzionato a fare in modo che un po' della "magia di Borderlands" si ritrovi nel design dei personaggi del prossimo titolo di Ruckus. "Uno dei nostri punti di forza è stato creare personaggi che diano l'impressione di essere un eroe col quale ci si può relazionare. Credo che sia importante dare alla gente eroi che abbiano una storia alle spalle", esordisce Sage. "Quindi se si immagina che i personaggi abbiano un po' di background come i personaggi di Borderlands, si assume il ruolo di quei personaggi". Va detto che è un commento un po' generico, ma chiaramente essendo ancora lontano dalla fine dei lavori Sage non può fare molti dettagli su quanto sta creando.

Un altro aspetto importante dei personaggi, per Sage, è rappresentato dalle abilità che possiedono, dal modo in cui rendono unici i personaggi e da come i personaggi crescono nel corso del gioco. "Sappiate anche che cresceranno. È una crescita da gioco di ruolo: avranno diverse abilità che potranno utilizzare. C'è un motivo per cui hanno queste abilità, anche se non lo sanno subito".

Inoltre, pare proprio che la cooperativa sia un elemento importante per Ruckus, quindi pare che anche questo elemento di Borderlands sarà presente nel nuovo gioco di Sage.

Parlando invece della serie FPS di Gearbox, sappiate che il fan di Borderlands 4 malato terminale ha provato il gioco e racconta la sua esperienza.