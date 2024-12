Il regista di Sonic 3 - Il Film ha mostrato la prima bellissima e commovente immagine creata per la pellicola

Shadow è centrale per la trama di questo lungometraggio e, non a caso, è stato il punto di partenza per la realizzazione del film. Più precisamente, il primissimo artwork che ha fatto da concept art per il film è legato proprio al riccio rosso-nero.

Il primo gennaio 2025 nelle sale italiane sarà reso disponibile Sonic 3 - Il Film , terza pellicola che fonde animazione 3D e live action per mettere in scena il riccio blu di SEGA. A questo giro la nuova star sarà Shadow, che come ben sanno i fan è arrivato a ottenere la propria vendetta per i torti subiti.

L'artwork di Sonic 3 - Il Film

Tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, il regista di Sonic 3 - Il Film ha mostrato l'artwork, di altissima qualità va detto, che ha dato il via al progetto. L'immagine mostra Shadow e Maria in un momento speciale, all'interno di un laboratorio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Fowler ha scritto: "Il nostro viaggio per Sonic 3 Il Film è iniziato qui... questo è stato il primo pezzo di concept art che abbiamo creato per il film. La storia di Shadow e Maria è una delle più importanti dell'intero universo di Sonic e sapevamo di doverla ricreare in modo perfetto".

Aggiungiamo che, in precedenza, Fowler ha svelato una curiosità: il suo primo lavoro nell'industria VFX fu animare proprio una versione di Shadow the Hedgehog. In un certo senso, si tratta di un cerchio che si chiude per il regista.

Parlando sempre del personaggio, abbiamo scoperto che Keanu Reeves pare essersi impegnato molto per ricreare Shadow in Sonic 3 Il Film.