Avowed sarà un successo? Sviluppatore dice di avere un livello di fiducia verso il gioco mai percepito prima

Avowed è il prossimo grande gioco di Obsidian, il team di sviluppo di Microsoft e Xbox Game Studios. Si tratta certamente di una scommessa per la compagnia, visto che è qualcosa di leggermente nuovo per loro.

Sì, si basa su un mondo narrativo già ampiamente esplorato in Pillars of Eternity, ma al tempo stesso fa un cambio di genere rispetto a tale saghe e i vecchi fan potrebbero non essere poi così interessati ad Avowed. Internamente, però, pare che la fiducia verso il gioco sia elevata.