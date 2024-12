Elden Ring in offerta al 50% su Instant Gaming per PC per il Black Friday

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

Il gameplay prevede intense battaglie corpo a corpo, con la possibilità di utilizzare una modalità furtiva per i momenti più strategici. L'aggiunta di un sistema meteorologico e un ciclo giorno-notte arricchiscono l'esperienza di gioco, influenzando il comportamento dei nemici e il tuo approccio alle sfide.

Immergiti in un'esperienza di gioco senza pari , che ti consente di personalizzare completamente il tuo personaggio. Sfrutta un sistema di progressione basato sull'esplorazione e scopri nuove abilità, armi e strumenti lungo il tuo cammino. Conquista il favore dell'Erdtree affrontando i semidei e svela i segreti di un mondo ricco di storie e pericoli.

Approfitta dell'offerta esclusiva su Instant Gaming per acquistare Elden Ring a 30.29€ (IVA esclusa). Con l'applicazione dell'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 36.75€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Elden Ring ti invita a esplorare un vasto mondo aperto con sei regioni uniche , ognuna governata da un semidio corrotto dai frammenti dell'Anello Ancestrale. Attraversa castelli maestosi, paludi velenose, montagne impervie e molto altro, affrontando nemici temibili e raccogliendo frammenti per riconquistare la Grazia e ripristinare l'ordine..

