Perché CD Projekt ha abbandonato il suo motore grafico per usare Unreal Engine? No, non per colpa di Cyberpunk

I motivi per il cambio di motore grafico presso CD Projekt RED

"La prima cosa che voglio ribadire, per essere sicuro e chiaro al 100%, è che tutto il team, me compreso, è estremamente orgoglioso del motore che abbiamo costruito per Cyberpunk", ha dichiarato Tremblay. "Quindi non si tratta di dire: 'È così brutto che dobbiamo cambiare' o qualcosa del tipo 'Uccidetemi ora' - non è vero. Non è vero, e non è per questo che è stata presa la decisione di cambiare".

Più che una reazione ai problemi di Cyberpunk, Tremblay ha detto che la mossa è stata fatta per aprire la strada allo sviluppo simultaneo di più giochi presso CDPR. Al momento lo studio ne ha tre in cantiere: The Witcher 4, nome in codice Polaris (che è appena entrato in piena produzione), Orion, il prossimo gioco di Cyberpunk, e un'IP originale dal nome in codice Hadar.

"Il modo in cui costruivamo le cose in passato era molto unilaterale, come un progetto alla volta", ha detto Tremblay. "Abbiamo spinto il limite, ma abbiamo anche visto che se volevamo avere più giochi in sviluppo allo stesso tempo, costruendo in parallelo, condividendo la tecnologia, non era facile. L'idea è stata quella di sfruttare al meglio la tecnologia, di avere finalmente tutti i tecnici dell'azienda che lavorano insieme su progetti diversi, invece di essere super centralizzati in un'unica tecnologia che difficilmente può essere condivisa tra altri progetti".

Si è quindi trattata di una necessità organizzativa, conseguenza della crescita dell'azienda. Pare inoltre che The Witcher 4 uscirà in contemporanea su PC e console.