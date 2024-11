Keanu Reeves pare essersi impegnato molto per ricreare Shadow in Sonic 3 Il Film

Sonic 3 Il Film ci permetterà di vedere in azione Shadow , un nuovo nemico noto ai fan della serie videoludica. Sarà interpretato in versione originale da Keanu Reeves .

I dettagli su Keanu Reeves nei panni di Shadow

"Per 50 anni, Shadow è stato in uno stato di animazione sospesa. Ne sta uscendo in cerca di vendetta", ha condiviso Reeves. "Ho davvero fatto un viaggio interiore per riuscire a trovare la giusta rabbia e la giusta emozione. È stato intenso". La star di John Wick ha poi raccontato quanto sia stato importante per lui entrare a far parte del franchise. "Sonic 3 e il ruolo di Shadow sono davvero di un altro livello", ha aggiunto.

Shadow in Sonic 3 Il Film

Anche Jim Carrey, che interpreta il Dr. Robotnik, ha condiviso in video la sua reazione quando ha scoperto che Reeves sarebbe stato Shadow. "Quando ho saputo che Keanu Reeves voleva interpretare Shadow ho pensato: 'Oh bene'. Poi mi sono detto [a questo punto fa un gesto per invitare chi lo guarda ad avvicinarsi]." Ha poi continuato dicendo "Shadow ha quella simpatica, cupa oscurità che Keanu padroneggia in modo così brillante".

Non è la prima volta che sentiamo parlare della dedizione di Reeves al ruolo. Il regista Jeff Fowler ha già raccontato quante ricerche ha fatto l'attore per prepararsi. "Voleva davvero creare una versione molto fedele del personaggio, per i fan", ha detto in un'intervista. "Ha fatto ricerche. Durante il nostro primo incontro, è emerso chiaramente che aveva fatto i compiti a casa, il che è stato fantastico".

Vi lasciamo infine al nuovo trailer italiano di Sonic 3 - Il Film che mostra Shadow con una pistola e fa battute su Detective Pikachu.