Il nuovo trailer italiano di Sonic 3 - Il Film mostra Shadow con una pistola e fa battute su Detective Pikachu

Il trailer italiano di Sonic 3 - Il Film

Il video mette in mostra tutti i personaggi già noti della serie di Sonic e di questo film, iniziando con il trio di eroi composto da Sonic, Knuckles e Tails. I tre devono affrontare Shadow, un nuovo avversario ancora non apparso nei film ma ben noto ai fan dei giochi.

Nelle fasi iniziali del filmato, i tre protagonisti sono in un Chao Garden e dei bambini confondono Tails per "il Detective Pikachu", con Knuckles che si prende gioco dell'amico. I tre vengono a un certo punto catturati e stanno per essere risucchiati in una sorta di portale, ma Sonic ne apre un altro tramite un anello d'oro e ritorna così a casa di Tom e Maddie, già apparsi nei precedenti film come alleati del riccio.

Ovviamente non manca Jim Carrey nei panni del dottor Eggman, che ha ora un nuovo alleato grazie alla ricomparsa di suo nonno, Gerald Robotnik. Anche quest'ultimo è interpretato da Carrey. Possiamo poi vedere un frammento dei ricordi di Shadow, in cui è insieme a Maria.

Parlando invece dei videogiochi, il prossimo gioco di Sonic è al centro di nuovi rumor: si parla di birre e record mondiali.