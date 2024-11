Christopher Judge ha smentito delle voci sull'arrivo di annunci relativi alla serie God of War

Christopher Judge , l'attore che ha interpretato Kratos in God of War (2018) e God of War Ragnarok , ha smentito le voci sul possibile arrivo di annunci relativi alla serie nell'immediato futuro (una o due settimane). Voci create da una sua live su Instagram, oltretutto. Insomma, ha fatto praticamente tutto da solo.

Niente annunci

Ma come mai le persone hanno frainteso? Rileggendo le parole di Judge, è facile capirlo, visto che ha detto: "Le prossime due settimane saranno piene di annunci e di bella roba." Per poi aggiungere :"Il 1° dicembre, faremo un grosso annuncio, di cui non vedo l'ora di dirvi di più perché mi avete chiesto più volte 'cosa stai facendo?'"

In tanti hanno interpretato le sue parole come una specie di conferma di un qualche evento da parte di Sony con notizie relative a God of War. Judge è stato quindi costretto a spiegare che gli annunci di cui parlava non hanno niente a che fare con la serie di Santa Monica: "Presto farò degli annunci, ma posso garantirvi che nessuno di essi sarà sul nostro amato God of War. Sto aspettando aggiornamenti in merito come chiunque altro."

Si è trattato quindi del classico falso allarme. Del resto stiamo parlando di un attore che ha molti ruoli al suo attivo, quindi che non lavora in esclusiva alla serie God of War. Certo, è chiaro che i fan ci abbiano un po' sperato, anche se riteniamo che sia un po' presto per una nuova avventura di Kratos, visto che sono passati soli due anni dal lancio di God of War: Ragnarok e che Santa Monica dovrebbe essere impegnata nello sviluppo di una nuova proprietà intellettuale.