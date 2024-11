Troy Baker sarà nel nuovo gioco di Naughty Dog: è Joel di The Last of Us e Sam Drake di Uncharted

Ricordiamo che Troy Baker è stato Joel in The Last of Us e Sam Drake in Uncharted 4: A Thief's End. Nel prossimo progetto collaborerà ancora una volta con Neil Druckmann, capo di Naughty Dog, e co-autore dei giochi citati.

Naughty Dog - noto autore della serie di Uncharted e The Last of Us - sta lavorando su un nuovo progetto, di cui non sappiamo assolutamente nulla. L'unica informazione che è stata rivelata da pochissimo è che l'attore Troy Baker sarà parte di tale videogioco.

Le parole di Neil Druckmann su Troy Baker e i progetti di Naughty Dog

Neil Druckmann, parlando con GQ, ha affermato che: "In un batter d'occhio, lavorerei sempre con Troy", dopo aver confermato che sarà parte suo nuovo progetto ancora non accettato.

Neil Druckmann

Parlando dei progetti di Naughty Dog, nel dicembre dello scorso anno, Naughty Dog ha cancellato The Last of Us Online, il suo travagliato tentativo di creare una versione live service del popolare franchise. All'epoca, lo studio dichiarò che avrebbe dovuto destinare tutte le sue risorse ai contenuti post-lancio per gli anni a venire e che questo approccio avrebbe avuto un forte impatto sulla sua capacità di sviluppare futuri giochi per giocatore singolo. Naughty Dog ha poi confermato di avere in cantiere vari progetti per giocatore singolo, senza però rivelare nulla al riguardo.

A giugno, Druckmann aveva affermato che il suo obbiettivo era produrre anche altre IP e di non essere per sempre "lo studio di The Last of Us". Inoltre, il nuovo gioco di Naughty Dog sarà meno lineare e darà molta libertà ai giocatori, secondo un insider.

Parlando invece di Baker, apparirà anche in Indiana Jones e l'antico Cerchio. Sarà anche in Judas, il prossimo gioco di Ken Levin (Bioshock), dopo essere stato la voce inglese di Booker DeWitt, protagonista di BioShock Infinite.