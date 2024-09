Il team PlayStation di God of War starebbe sviluppando "vari giochi non annunciati", dice un curriculum

Non c'è alcuna informazione precisa su questi progetti, ma la notizia qui sarebbe proprio il fatto che si tratti di più di un gioco, visto che solitamente Santa Monica tende a concentrarsi su una grossa produzione per volta.

Non si tratta ovviamente di un'informazione ufficiale, ma in questo caso la fonte è quantomeno verosimile, visto che i profili LinkedIn degli sviluppatori dovrebbero basarsi su informazioni reali, riportate ovviamente da persone informate dei fatti, cosa che ci fa prendere in considerazione la questione.

Sembra che Sony Santa Monica , il team di PlayStation Studios conosciuto soprattutto per la serie God of War , stia lavorando attualmente a " diversi giochi non annunciati ", secondo quanto riferito da una sviluppatrice sul proprio curriculum di LinkedIn.

Possibile anche una nuova IP accanto a God of War?

Il profilo LinkedIn di Albertina Chu, senior manager di Sony Santa Monica, menziona appunto "diversi titoli non ancora annunciati" tra i progetti in corso, cosa che fa pensare che possa esserci altro oltre ad un possibile nuovo God of War.

Una scena di God of War Ragnarok

Anche quest'ultimo, a dire il vero, non ha un capitolo annunciato dopo l'uscita di Valhalla come espansione di God of War Ragnarok, dunque non sappiamo bene cosa aspettarci.

"Co-gestisce il team di produzione dello studio (30 produttori) che supporta 250 sviluppatori interni, collaborando alla creazione e alla realizzazione di contenuti per diversi titoli non ancora annunciati", si legge nel profilo della Chu, oltre a "Responsabile della crescita individuale e del coaching, della mentorship e della gestione delle prestazioni dei produttori in molte discipline, tra cui design, arte, tecnologia, narrativa, mondi, sviluppo esterno e gestione dei progetti".

Tra i titoli potrebbe esserci il nuovo gioco di Cory Barlog, principale autore del rilancio di God of War con il capitolo del 2018, che potrebbe essere una nuova proprietà intellettuale, ma restiamo in attesa di eventuali annunci.