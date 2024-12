Balatro vende molto e raccoglie premi, ma per l'autore tutto questo è molto complesso da gestire

Balatro, il roguelite a tema poker, ha vinto due Golden Joystick ed è in lizza per il titolo di gioco dell'anno ai The Game Awards. Inoltre, ha venduto tantissime copie gerando così grandi guadagni. Non è però tutto rose e fiori per il suo creatore - LocalThunk - che dice di stare ancora "imparando le basi" dell'industria videoludica.

Le parole dell'autore di Balatro

LocalThunk ha spiegato: "Prima che il gioco diventasse pubblico c'erano pochissimi problemi. Era solo un hobby ed era un modo davvero gratificante per rilassarsi dopo una giornata di lavoro. In origine ho iniziato a creare il gioco come progetto hobbistico, proprio come tutti gli altri miei giochi precedenti".

"Dopo che la pagina del negozio è stata aperta, è diventato molto più stressante da gestire", dice LocalThunk. "Gran parte delle attività di PR e commerciali non mi vengono naturali, quindi credo che la parte più difficile sia stata cercare di imparare queste cose al volo. Mi sembra di stare imparando ancora adesso".

"Questo gioco è il culmine di un processo profondamente personale con un pubblico ristretto e l'accoglienza mi sembra quasi arbitraria, nel senso... come può il mio piccolo e strano gioco guadagnarsi questi riconoscimenti?".

LocalThunk "ha lavorato al gioco per circa 18 mesi prima di rendere pubblica la pagina del negozio, e in totale ha impiegato poco più di 2 anni dall'inizio alla pubblicazione", ma non ha intenzione di fermarsi ora. "Ho intenzione di lavorare su Balatro per il momento, ma sto tenendo una lista di altre idee di gioco per il futuro".

Per farvi capire il livello di successo del gioco, sappiate che Balatro ha spodestato il gioco più venduto su iOS e Android, un'impresa incredibile.