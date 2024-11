Balatro ha spodestato il gioco più venduto su iOS e Android, un'impresa incredibile

Quale gioco è stato battuto da Balatro

Di quale titolo stiamo parlando? Di Minecraft ovviamente. Il gioco di Microsoft è un sempre verde e non perché è pieno di creeper. Nemmeno lui però è stato in grado di resistere al successo di Balatro ed è stato spostato al secondo posto. Questo è accaduto sia su iOS che su Google Play.

Non è qualcosa di scontato, perché da anni Minecraft è praticamente incontrastato e veramente di rado qualcuno è in grado di batterlo. Un esempio è stato Plague Inc., durante la pandemia. Inoltre, Balatro non è un gioco a basso prezzo. Vi sono vari giochi famosi che vengono venduti a prezzi più bassi, come ad esempio Minecraft stesso (7,99€ contro i 9,99 di Balatro) o Stardew Valley (4,89€).

Da tempo Balatro è al centro dell'attenzione, alle volte anche contro la volontà del suo autore. Ad esempio, Balatro è stat nominato ai Golden Joystick Awards 2024 ma l'autore ha detto di non votarlo e di fare un'altra cosa.