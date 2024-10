Balatro è nominato ai Golden Joystick Awards 2024 ma l'autore dice di non votarlo e di fare un'altra cosa

Come vi abbiamo già segnalato, sono state aperte le votazioni per i Golden Joystick Awards 2024, uno dei molti eventi dedicati alla premiazione dei migliori giochi dell'anno. Nella lista - per la sorpresa di nessuno - è apparso anche Balatro, il gioco indie roguelike ispirato al poker.

Precisamente il videogioco ha ottenuto tre nomination, per il miglior design audio, come miglior indie e anche come gioco dell'anno per PC. Il suo creatore, però, non vuole che lo votiate: piuttosto dovreste provare e votare un altro indie.