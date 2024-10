Un personaggio principale di Inquisition tornerà in Dragon Age: The Veilguard, per un rumor

Dragon Age: The Veilguard ci introdurrà a un nuovo cast principale, con ovviamente un nuovo personaggio e tanti alleati che non abbiamo mai visto prima. C'è però sempre spazio per alcuni volti noti e pare che ci sia ancora qualcosa da scoprire in tal senso. Secondo una nuova indiscrezione su Dragon Age: The Veilguard, un personaggio importante di Inquisition è destinato a tornare, unendosi a personaggi noti come Varric, Solas, Morrigan e Harding.

L'indiscrezione non menziona se il ritorno sarà solo un cameo o se invece il personaggio avrà un ruolo più rilevante nel corso dell'avventura. Ovviamente se non volete scoprire di chi stiamo parlando (perché avete aperto la notizia in tal caso?) non proseguite oltre.