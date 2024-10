SAND: scopriamo il Sea of Thieves con i robottoni nel deserto

L'Impero Austro-Ungarico, su uno di questi corpi celesti extrasolari, ha promesso grandi quantità di terra e risorse agli abitanti della Galizia , una regione che si estende tra il sud della Polonia e l'ovest dell'Ucraina dove il gioco sta venendo sviluppato. Un disastro climatico, però, ha trasformato quasi tutto il pianeta in un deserto dove, però, si nascondono ancora abbondanti risorse, abbastanza per rendere ricco ogni esploratore abbastanza temerario da provare a prendersele.

Il gioco Hologryph e TowerHaus non ha una data di uscita, ma ha avuto una beta chiusa questa estate e dai suoi trailer di gameplay possiamo estrapolare molto di quello che il gioco ha da offrire, a cominciare dalla sua premessa narrativa. Siamo nel 1910, in un passato alternativo dove le potenze imperiali dell'Europa di allora sono riuscite a conquistare lo spazio e ad esplorare altri pianeti.

La vita su Sophie

Il pianeta Sophie è l'ambientazione principale di SAND e il sandbox pieno di dune in cui i giocatori si ritroveranno a combattere per le risorse. Questo gioco prende da Sea of Thieves proprio il modello PvPvE per cui non solo bisogna combattere per ottenere le ricchezze che il pianeta ha in serbo, ma bisogna proteggersi dalle squadre di esploratori avversarie che proveranno a rubare i frutti del vostro lavoro.

Dovrete difendere a cannonate e pistolettate il vostro robottone per proteggere il prezioso carico all'interno

Il piatto forte di questo titolo è che non sarete su un umile galeone, ma su un colossale robottone dieselpunk che farà da base mobile per voi e il vostro equipaggio. Quelli mostrati nei trailer hanno quattro o sei gambe e hanno posto per squadre fino a 6 persone. Li vediamo combattere tra loro a colpi di cannone, speronarsi a vicenda e venire sabotati in diversi modi.

Il livello di personalizzazione di questi mostri meccanici sembra piuttosto alto sia dal punto di vista estetico (alcuni somigliano più a delle barche altri a degli autobus) sia funzionale. Questi veicoli, chiamati Trampler (travolgitori) devono anche ospitare e proteggere l'equipaggio, quindi, sono necessari anche dei posti letto e magari qualche decorazione. Nel trailer di gameplay, per esempio, vediamo un giocatore riparare la ciminiera del suo mezzo e migliorarne uno dei cannoni.

In un video dedicato proprio alla costruzione di queste basi mobili viene mostrato un editor piuttosto stratificato in cui è possibile scegliere la grandezza del mezzo desiderata e popolarlo di moduli, armamenti e altri accessori. Le munizioni non saranno molto facili da ottenere vista l'ostilità dell'ambiente di Sophie, per riceverle bisogna completare contratti, ovvero brevi missioni di raccolta e consegna di risorse. Chi di voi ha giocato a Far: Lone Sails, poi, si sentirà a suo agio con il mestiere di pilota perché la base non può essere semplicemente direzionata e messa in moto, ma va mantenuta nelle sue diverse componenti meccaniche, tra cui la temperatura del motore, la velocità e il consumo di carburante.