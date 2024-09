Il nuovo gameplay trailer di Sand mostra combattimenti e l'editor dei mech, aperte le iscrizioni ai playtest

Il filmato mostra intensi combattimenti tra Trampler, una sorta di mech quadrupedi guidati dai giocatori, e mostra per la prima volta l'editor per l'assemblamento, che a quanto pare darà modo agli utenti di sbizzarrirsi con la fantasia e creare la macchina da guerra dei propri sogni.

Cosa sappiamo di Sand

Sand è ambientato in un mondo alternativo, dove nel 1910 l'umanità ha iniziato a esplorare lo spazio e colonizzare altri pianeti, con l'impero austro-ungarico in prima linea. Le vicende si svolgono su Sophie, un pianeta un tempo ricco di risorse, ma a causa di una catastrofe ambientale ha costretto gran parte della popolazione a fuggire. Ora solo pochi coraggiosi arrivano su questo pianeta alla ricerca di tesori di inestimabile valore.

I Trampler non sono solo fondamentali in battaglia, come abbiamo visto nel video qui sopra, ma sono anche essenziali per il gameplay complessivo. Rappresentano l'unico mezzo sicuro per attraversare le terre sabbiose infestate da mostri e altri giocatori, fungendo al contempo da base mobile che può essere costruita e potenziata a piacimento. Inoltre, i combattimenti non si svolgono solo a bordo di mech, con i giocatori che possono assaltare i Trampler avversari e ingaggiare scontri con armi da fuoco.

Come accennato in apertura, il trailer invita i giocatori a iscriversi ai playtest di Sand. Se siete interessati, potrete farlo su Steam, a questo indirizzo.