Final Fantasy 16 e i remake di Final Fantasy 7 anche su Xbox? L'annuncio potrebbe arrivare al TGS

Per Corden Final Fantasy 16 e la raccolta Pixel Remaster saranno i primi ad arrivare

"Credo che ci saranno degli annunci relativi a Final Fantasy. Ho sentito dire che l'intera serie è in programma, compresi Final Fantasy 7, 16 e la Pixel Remaster", ha detto Corden nell'ultimo episodio del podcast Xbox Two.

Clive Rosfield, il protagonista di Final Fantasy 16

"Tante persone si chiedono se Sony ha bloccato l'esclusività di Final Fantasy 7 per sempre. Ho sentito che non è così e che i remake di Final Fantasy 7 arriveranno alla fine su Xbox, non so quando e non so se sarà nella prima ondata. Quello che mi aspetto è che probabilmente arriveranno per primi la Pixel Remaster e forse Final Fantasy 16. Penso che per Square Enix in questo momento Final Fantasy 16 sia più rilevante di Final Fantasy 7 Remake."

Come di consueto raccomandiamo di prendere con le pinze queste indiscrezioni, in attesa di scoprire la verità tra poche settimane all'evento Xbox del Tokyo Games Show in programma per le 12:00 italiane del 26 settembre. Per l'occasione verranno svelati nuovi giochi per il catalogo di PC e Xbox Game Pass.