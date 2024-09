PlayStation Portal ha superato le aspettative in USA, ma può fare ancora meglio secondo Matt Piscatella

PlayStation Portal andrà a ruba sotto le feste?

Secondo Piscatella c'è un certo margine per fare ancora meglio, specialmente durante il periodo dello shopping natalizio, dove per quanto il marketing di Sony sarà concentrato su PS5 Pro, Portal potrebbe rivelarsi un'opzione invitante grazie a un prezzo sicuramente più abbordabile rispetto alla nuova console.

So, let's talk PS Portal... while it has performed above expectations so far, there's still plenty of room for upside. At the end of July, fewer than 3% of US PS5 owners had purchased a Portal. Could be an area to watch closely for holiday. Source: Circana Retail Tracking Service. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) Sep 6, 2024 at 20:00

While there may be plenty of chatter about a PS5 Pro this holiday, Portal could offer an attractive gifting option for the enthusiast player in a more moderate price range than where a Pro might end up at. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) Sep 6, 2024 at 20:04

"Parliamo di PlayStation Portal... anche se finora ha superato le aspettative, c'è ancora molto spazio per un incremento delle unità vendute", ha detto Piscatella con un post su Bluesky. "Alla fine di luglio, meno del 3% dei possessori di PS5 negli Stati Uniti ha acquistato Portal. Potrebbe essere un'area da tenere d'occhio attentamente durante il periodo natalizio."

"Anche se si parlerà molto di PS5 Pro in questo periodo, Portal potrebbe rappresentare un'opzione regalo interessante per gli appassionati, a un prezzo più moderato rispetto a quello del modello Pro."

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. PlayStation Portal è un dispositivo portatile dotato di uno schermo da 8 pollici e controlli praticamente identici al controller DualSense che permette di riprodurre i giochi tramite la funzione Remote Play. È stato lanciato in Italia lo scorso 15 novembre a 219,99 euro. Al netto di alcune indiscutibili qualità, in molti hanno criticato i limiti di questo dispositivo, in particolare il fatto che per sfruttarlo è necessario collegarlo a una PS5 e non può far girare nativamente i giochi o tramite il cloud. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di PlayStation Portal.