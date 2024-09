Steam propone i saldi di Larian Studios, da Baldur's Gate 3 alla serie Divinity

Su Steam sono disponibili i Saldi dell'Editore di Larian Studios, con buona parte dei giochi dell'apprezzato studio belga specializzato nei giochi di ruolo a prezzi sicuramente molto interessanti.

Ovviamente tra le offerte non poteva mancare Baldur's Gate 3. Il GOTY del 2023 è disponibile al prezzo di 47,99 euro, anziché 59,99 euro, con uno sconto pari al 20%. Chi già possiede il gioco può approfittare sulla promozione per il l'upgrade alla versione Digital Deluxe, che include vari extra in-game, la colonna sonora, l'artbook digitale e molto ancora, ora in vendita a soli 7,80 euro.