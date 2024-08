L'aggiornamento di Baldur's Gate 3 con i nuovi finali arriverà a brevissimo, ha annunciato Larian

Questa funzionalità arriverà in maniera ufficiale prima su PC , visto che su console saranno necessari diversi step di approvazione anche al fine di intercettare rapidamente eventuali problemi e risolverli prima di dare il via a tale processo.

Un aggiornamento molto importante

Come anticipato, la patch 7 introdurrà nuovi finali in Baldur's Gate 3 e uno veramente terribile è stato mostrato da Larian Studios, il che significa che il gioco non smetterà di far parlare di sé neppure dopo tutto questo tempo, anzi probabilmente assisteremo a un rilancio della sua popolarità.

Come si vede nella clip, Larian Studios non ha fornito una data precisa per il debutto del nuovo aggiornamento, ma considerando quanto accaduto con le patch 5 e 6 immaginiamo che bisognerà attendere la fine della prossima settimana.