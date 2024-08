Baldur's Gate 3 avrà nuovi finali e uno veramente terribile è stato mostrato da Larian Studios

Larian Studios sta continuando a lavorare per espandere e arricchire Baldur's Gate 3, nonostante il gioco sia ormai uscito da tempo e abbia raccolto una quantità immane di riconoscimenti: come annunciato in precedenza, la Patch 7 prevista per settembre introdurrà per esempio diversi nuovi finali, in particolare per quanto riguarda l'Oscura Pulsione, di cui possiamo vedere un primo teaser trailer inquietante.

Ovviamente, il video può rappresentare spoiler, dunque se non volete avere alcuna anticipazione evitate di guardarlo, ma si tratta di un post pubblicato dall'account ufficiale di Larian per Baldur's Gate 3, dunque non è un leak ma un vero e proprio teaser da parte degli sviluppatori.

Tra le varie novità previste con la Patch 7 a settembre ci sono miglioramenti alla modalità multiplayer in split-screen con la possibilità di riunire lo schermo nel caso in cui ci si trovi nelle vicinanze, per esempio, oltre a varie altre evoluzioni tecniche, ma ci sono anche aggiunte sul fronte dei contenuti e della narrazione.