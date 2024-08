Indiana Jones e L'antico cerchio potrebbe arrivare anche su PS5 prima di quanto si pensi, secondo un insider

Ipotesi nell'aria

Comunque sia, NateTheHate sembra essere sicuro di quello che dice: "Indiana Jones e L'antico cerchio di MachineGames uscirà a Natale su Xbox e PC (dicembre), come un'esclusiva console a tempo.

Quando la finestra di esclusiva si sarà esaurita, è in programma che Indiana Jones e L'antico cerchio esca su PlayStation 5 nella prima metà del 2025."

Allo stato attuale sarebbe difficile stupirsi nel caso Microsoft annunciasse l'arrivo di Indiana Jones e L'antico cerchio su PS5 dopo un periodo di esclusiva su Xbox, dato che è una politica che ha già abbracciato per altri titoli. Nel caso, comunque, se ne parlerà dopo il lancio su PC e Xbox, quindi più in là nel tempo. Intanto pare che stia per annunciare un altro gioco in arrivo su PlayStation 5. C'è dice si tratti di Flight Simulator e chi di Forza Horizon 5. Ne sapremo sicuramente di più in questi giorni, durante la Gamescom 2024.