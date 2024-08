Retro Games sta per lanciare una nuova retro console, ma il TheA500 Maxi è stato rinviato al 2025

Retro Games ha aggiornato i suoi programmi per l'immediato futuro, svelando che nel quarto trimestre del 2024 lancerà una nuova retro console "full size", ossia che replicherà le dimensioni e buona parte delle funzioni dell'originale cui è ispirata. Purtroppo sulla stessa timeline viene anche notificato il rinvio di quella che è conosciuta come la TheA500 Maxi , ossia una replica in scala 1:1 dello storico computer di casa Commodore, con tastiera funzionante, che molti appassionati stanno chiedendo dal lancio del TheA500 Mini, avvenuto nel 2022.

Tante retro novità

Il TheA500 Maxi o, semplicemente, TheA500, dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2025. Ancora non se ne sa praticamente niente, quindi non è chiaro se sarà identica al modello mini per quanto riguarda il software, con solo la tastiera funzionante, o se avrà qualcosa in più.

La time line di Retro Games

Anche della console in arrivo nel quarto trimestre del 2024 non si sa molto. Dovrebbe trattarsi di un hardware di Atari, considerando che la casa di Pong ha annunciato l'arrivo di qualcosa di nuovo proprio per quel periodo, ma anche in questo caso non ci sono certezze di sorta.

Per il resto, dalla linea temporale di Retro Games apprendiamo anche che nel secondo trimestre del 2025 arriveranno dei nuovi accessori, non sappiamo dedicati a quale console. Si parla anche di annunci relativi alla fase 3 della compagnia, che scopriremo nel corso dell'anno. L'ultima mini console di Retro Games è stata il The400 Mini, un hardware ottimamente costruito piagato da un joystick non proprio eccezionale, di cui potete leggere la nostra recensione.