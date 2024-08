Per il 90% degli sviluppatori le microtransazioni non dovrebbero esistere nei titoli premium

Le microtransazioni sono una realtà ormai da anni, con la maggior parte dei giocatori che le ha accettate di buon grado, come dimostrano i bilanci di compagnie come Activision Blizzard o Electronic Arts, i cui ricavi maggiori vengono proprio dagli acquisti in gioco. Comunque sia, alla Devcom 2024 di Colonia, evento collaterale alla Gamescom, è stato tenuto un sondaggio in merito, da cui è emerso che per circa il 90% degli sviluppatori non hanno senso nei titoli premium, ossia quelli con un prezzo d'accesso.