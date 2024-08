Il cosplay di Lunch da Dragon Ball firmato da xandrastax mostra entrambi i lati del personaggio

A distanza di quarant'anni Dragon Ball continua ad appassionare milioni di persone tra manga, anime, film e videogiochi. Scontri come quello tra Goku e Freezer o Gohan e Cell sono ben impressi nell'immaginario delle persone, ma è giusto non dimenticarsi le origini del franchise, nato più come un'avventura fantasy parzialmente ispirata al Viaggio in Occidente, dove Goku viaggia in un mondo fantastico incontrando personaggi unici. Tra questi c'è Lunch (o Laura nell'adattamento italiano), protagonista del cosplay di xandrastax che trovate qui sotto.

Lunch è un personaggio che fa il suo debutto proprio nei primi archi narrativi della serie e uno dei più peculiari. A causa di uno strano disturbo, cambia completamente personalità ogni volta che starnutisce. C'è la Lunch dai capelli blu, una ragazza gentile, tranquilla e un po' ingenua, e quella dai capelli biondi, una delinquente aggressiva e irascibile. Un vero peccato che il personaggio sia stato messo completamente in disparte a partire dalla serie Z.