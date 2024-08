Black Myth: Wukong su Steam è da record: è il gioco singleplayer con più giocatori contemporanei di sempre

Per la precisione parliamo di 1.443.570 utenti contemporanei registrati alle 08:00 italiane. Un numero impressionante per quella che a conti fatti è l'opera prima di Game Science in Occidente e che probabilmente continuerà a lievitare anche nelle prossime ore e giorni.

Meglio di Lost Ark e a un passo da Counter-Strike 2

Come accennato in precedenza, Black Myth: Wukong è il gioco singleplayer con il picco più alto in assoluto di giocatori simultanei, battendo e non di poco Cyberpunk 2077 che in precedenza deteneva il record con 1.054.388 utenti e Hogwarts Legacy con 879.000 utenti.

La classifica dei giochi su Steam con il picco più alto di utenti contemporanei

I numeri sono impressionanti anche prendendo in esame la classifica generale di SteamDB, dove il gioco è quarto davanti a Lost Ark e Dota 2 e alle calcagna di Counter-Strike 2. Lo sparatutto di Valve ha un record di 1,8 milioni di utenti simultanei, ma considerando che i numeri del titolo di Game Science probabilmente continueranno a crescere nelle prossime ore e giorni il sorpasso sembra abbastanza probabile.

Vi ricordiamo che Black Myth: Wukong è disponibile da oggi anche su PS5 ed è in lavorazione una versione Xbox Series X|S che verrà pubblicata in futuro. Se volete saperne di più sul gioco, ecco la nostra recensione.