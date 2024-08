Nami da One Piece nel cosplay di b_yumi_x non ha timore dell'acqua e affronta un'onda del mare

One Piece tornerà il prossimo anno con la nuova stagione della serie TV di Netflix. Durante questa nuova fase della saga potremo incontrare vari personaggi noti ai fan, così come continuare a scoprire le storie dei membri della ciurma di Cappello di Paglia, come ad esempio Nami. La ragazza è spesso una dei personaggi preferiti degli appassionati e del mondo del cosplay, come dimostra ora il cosplay di Nami realizzato da b_yumi_x.

Nami è una abile guerriera che utilizza un bastone per combattere. Non ha mangiato alcun Frutto del Diavolo, quindi è perfettamente in grado di nuotare. Si tratta di un dettaglio rilevante per la trama ovviamente ma anche per questo cosplay, come potete vedere qui sotto.