Baldur's Gate 3 festeggia un anno con le statistiche dei giocatori, ecco quanti hanno amoreggiato con un orso

Larian Studios ha pubblicato le statistiche aggiornate dei giocatori per festeggiare il primo anniversario di Baldur's Gate 3, che è approdato su PC con la versione 1.0 il 3 agosto dello scorso anno. Alcune delle informazioni raccolte e condivise dallo studio sono davvero simpatiche, ma chiaramente potrebbero includere alcuni spoiler per chi ancora non ha giocato questo GDR, per quanto in questa sede cercheremo di evitare le informazioni più importanti.

Ad esempio, parliamo di relazioni amorose. Complessivamente i giocatori hanno baciato i personaggi 75 milioni di volte. Prevedibilmente Shaodwheart è stata la più gettonata con 27 milioni di baci, seguita da Astarion con 15 milioni, mentre all'ultimo posto troviamo Minthara con solo 169.937 baci. Entrando in un ambito più focoso, ben 658.000 giocatori hanno deciso di copulare con Halsin, di cui 197.000 ha preferito farlo mentre era in forma di orso.