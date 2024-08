Persona 3 Reload presenta il DLC Episode Aigis: The Answer con un trailer su Metis, la "sorella devota"

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione per Persona 3 Reload dedicato all'espansione Episode Aigis: The Answer e in particolare alla figura della "devota sorella" Metis, che accompagna Aigis nel suo viaggio lungo l'Abisso del Tempo nel nuovo episodio in arrivo nell'Expansion Pass Wave 3.

Si tratta peraltro di un pacchetto molto sostanzioso, che aggiunge contenuti importanti dal punto di vista narrativo, rappresentando un vero e proprio epilogo per la storia di Persona 3, originariamente inserito all'interno di Persona 3 FES e distribuito come DLC in questo remake totale per le piattaforme moderne.

Episode Aigis: The Answer viene distribuito come espansione a pagamento ma può essere scaricato gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, come perk aggiuntivo.