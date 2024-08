Sony celebra il lancio dell'adattatore PC di PlayStation VR2 con un trailer dedicato

Oggi è il giorno in cui Sony lancia il suo adattatore PC per PlayStation VR2 sul mercato, e non poteva mancare il classico trailer di lancio a celebrare l'evento, con tanto di informazioni basilari sul prodotto disponibile da oggi.

Come abbiamo visto, l'adattatore PC di PS VR2 e l'applicazione Steam sono disponibili da oggi, 7 agosto, al prezzo di 59,99 euro, non proprio modico per quello che rappresenta ma che potrebbe comunque essere un investimento molto intelligente per tutti i possessori del visore Sony con un PC in grado di farlo funzionare. Si tratta di una "scatoletta" che consente di collegare PlayStation VR2 a un PC attraverso un cavo DisplayPort 1.4, un cavo USB 3.0, un USB Type-C e il cavo di alimentazione.