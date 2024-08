L'adattatore PC di PS VR2 e l'applicazione Steam sono disponibili

Adattatore e applicazione

L'adattatore in sé è esattamente ciò che dice di essere: dopo averlo collegato al PC, può essere usato per collegarci PS VR2 e farlo funzionare. Nella confezione si trovano, oltre all'adattatore, anche un cavo AC di alimentazione e il manuale di istruzioni, per un prezzo di 59,99 euro, che va ad aggiungersi a quello del visore. L'applicazione Steam è invece pensata per usare i giochi VR già disponibili sulla piattaforma con PS VR2, come ad esempio il capolavoro Half-Life: Alyx, usato oltretutto da Sony nella campagna marketing.

Le caratteristiche ufficiali dell'applicazione, chiamata semplicemente PlayStation VR2 App, spiegano che installandola è possibile usare giochi e app VR su Steam con il visore PlayStation VR2 e i controller PlayStation VR2 Sense. Inoltre consente di configurare il visore stesso e aggiornarne il firmware. Infine, è possibile regolare le impostazioni di PlayStation VR2 dal pannello ci controllo di SteamVR, come quelle relative alla configurazione dell'area di gioco e alla luminosità dello schermo.

Interessante il fatto che Steam consente di monitorare anche gli utenti attivi dell'applicazione, che finora ha avuto un picco di 271 persone.

Un'immagine della confezione dell'adattatore

I requisiti di sistema di PlayStation VR2 App sono i seguenti:

REQUISITI DI SISTEMA MINIMI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 3 3100 *¹

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 o successiva *² / NVIDIA serie RTX / AMD Radeon RX 5500XT o successiva / Radeon RX 6500XT o successiva

Memoria: 700 MB di spazio disponibile

Note aggiuntive: *¹ Richiesta architettura Zen 2 o successiva

*² Richiesta architettura Turing o successiva