Volgarr the Viking II è disponibile, in tutta la sua brutalità

L'editore Digital Eclipse e lo studio di sviluppo Crazy Viking Studios hanno annunciato la disponibilità di Volgarr the Viking II al prezzo di 19,50 euro su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch . La versione PC è acquistabile su Steam e GOG. Per chi non lo conoscesse, si tratta del seguito di un platform indie di culto ispirato alla serie Rastan Saga di Taito, di cui viene considerato il seguito spirituale.

Una sfida per tutti

Il primo Volgarr the Viking uscì nel 2013, quindi più di dieci anni fa, vendendo centinaia di migliaia di copie. Il seguito, come il predecessore, è un platform 2D dalla difficoltà brutale, che mira a riproporre un livello di sfida da coin op degli anni '80.

In realtà gli sviluppatori hanno scelto un soluzione più moderna per il nuovo capitolo, visto che Volgarr the Viking II offre anche delle opzioni di accessibilità come checkpoint, stati di salvataggio e una modalità non-morto. Come spiegato nella descrizione ufficiale: "Decidi tu quanto difficile dev'essere la tua missione, ora tutti possono essere dei vichinghi!" Insomma, complessivamente parliamo di un'esperienza che mira a soddisfare sia chi è alla ricerca di una sfida molto difficile, sia chi vuole giocare in modo più rilassato.

Vediamo ora quali sono i requisiti di sistema della versione PC:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Quad Core 2.0ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R5 Graphics or equivalent

Memoria: 500 MB di spazio disponibile

Consigliati: