Meta ha chiuso Ready at Dawn, lo studio autore di Lone Echo e The Order: 1886

Tramite le pagine di Android Central, arriva la notizia della decisione di Meta di chiudere con effetto immediato Ready at Dawn, studio guidato Andrea Pessino autore di giochi VR come la serie Lone Echo e in precedenza di titoli in esclusiva PlayStation come The Order: 1886, God of War: Chain of Olympus e Ghost of Sparta e Daxter.

Ready at Dawn è entrata a far parte di Oculus Studio nel giugno 2020, accompagnata dal lancio di Echo VR su Oculus Quest. Nel 2021 aveva pubblicato Lone Echo 2, che aveva ricevuto giudizi generalmente favorevoli da stampa e pubblico. Ad aprile dello scorso anno Meta aveva licenziato già circa un terzo degli sviluppatori dello studio e ora è arrivato il "colpo di grazia".