Il gioco dal team Firesprite di PlayStation è un horror su una serie nota, forse su PC al lancio?

Il gioco in sviluppo presso il team Firesprite, uno dei PlayStation Studios, potrebbe essersi svelato in qualche dettaglio emerso da alcune voci di corridoio, che lo vorrebbero un horror basato su una proprietà intellettuale famosa, con la possibilità che esca al lancio anche su PC.

Il titolo di Firesprite è uno dei tanti giochi in lavorazione all'interno dei PlayStation Studios che non sono mai stati presentati, ma essendo in corso già da un po' di tempo è possibile che il suo annuncio non sia molto lontano, a questo punto.

Il team ha lavorato di recente a Horizon Call of the Mountain in collaborazione con Guerrilla Games, ma sta anche lavorando da tempo a un gioco nuovo che sembra proprio essere un horror, considerando che tutte le voci al riguardo puntano in questa direzione.