Il team Firesprite di PlayStation Studios assume per un grosso gioco su PS5 che "definirà un genere"

Tra i tanti misteri dei PlayStation Studios c'è anche il nuovo gioco di Firesprite, che viene descritto come un grosso progetto destinato a "ridefinire un genere" e per il quale sta assumendo ancora, a rimarcare il fatto che il titolo sembra essere di notevoli dimensioni.

In precedenza, il team Firesprite ha lavorato a Horizon Call of the Mountain, ma in questo caso sembra essere passato a lavorare su PS5 con un titolo standard, dunque potrebbe non essere per PlayStation VR2, almeno in base alle informazioni trapelate finora.

Attraverso il sito ufficiale del team possiamo vedere che i lavori in corso sono su un'"avventura narrativa incentrata sulla storia", ovvero qualcosa di piuttosto vicino alle produzioni tipiche di PlayStation Studios.