Tiny Tina's Wonderlands è un grande successo, dice il CEO di Gearbox, forse più di Borderlands

Pitchford ha spiegato la questione nel corso del San Diego Comic-Con, riferendo che lo spin-off in stile Dungeons & Dragons della serie Borderlands è stato veramente ben recepito dal pubblico, pur senza fornire dati precisi al riguardo.

Secondo il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, Tiny Tina's Wonderlands è stato in effetti un grande successo e la risposta iniziale è stata anche migliore rispetto a quella per Borderlands , facendo pensare alla possibilità che possa diventare a sua volta una serie a sé stante.

Potrebbe essere l'inizio di una nuova serie

"Quello che abbiamo dimostrato con Wonderlands è il fatto che abbiamo costruito qualcosa di importante", ha spiegato Pitchford.

"È stato un enorme successo e ha superato le nostre aspettative".

Tutto questo ovviamente fa pensare che il titolo in questione possa essere solo l'inizio di una nuova serie, anche se non è detto che questa debba proseguire con il medesimo stile e ambientazione.

"Abbiamo ricevuto un risultato più grande con il primo Wonderlands anche rispetto a quanto abbiamo raggiunto con Borderlands, dunque è sicuramente qualcosa dal quale possiamo partire per costruire altro", ha riferito il CEO, facendo chiaramente capire che possa esserci un franchise in partenza, dietro al progetto.

Praticamente le stesse affermazioni erano già state fatte a settembre del 2022, in effetti, quando Pitchford aveva parlato di "grande vittoria" per Gearbox, ma da allora non ci sono state informazioni su eventuali seguiti.