Tiny Tina's Wonderlands è una "grande vittoria" per Gearbox, può diventare una serie

Tiny Tina's Wonderlands sembra essere stato un successo, considerando che Gearbox lo considera "una grande vittoria" per il team, che potrebbe anche generare nuovi giochi all'interno della serie, in base a quanto riferito.

Durante il meeting annuale generale di Embracer Group, il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha fatto presente come Tiny Tina's Wonderlands abbia dato grande soddisfazione al team e dunque presumibilmente abbia avuto anche un buon successo sul mercato.

"Wonderlands ha superato completamente tutte le nostre aspettative in termini di obiettivi, sia per quanto riguarda la critica che il mercato", ha affermato Pitchford.

Dunque si parla sia di ricezione da parte della stampa specializzata, sia del pubblico, che evidentemente ha premiato la coraggiosa e interessante reinterpretazione di Borderlands con ottime vendite sul mercato. "Sono emozionato a riportare che, oltre a questi ottimi risultati finanziari che verranno riportati anche nei dati dei prossimi trimestri, abbiamo stabilito un nuovo inizio".

Tiny Tina's Wonderlands potrebbe dunque essere l'inizio di una nuova serie, derivata da Borderlands ma destinata ad andare avanti per conto proprio: "Abbiamo ora chiaramente un nuovo franchise per le mani", ha riferito Pitchford, che ha menzionato anche "future esperienze già in lavorazione presso Gearbox".

Resta da capire se queste "esperienze" siano DLC, espansioni o veri e propri nuovi capitoli, ma in ogni caso è chiaro come ci sia grande entusiasmo intorno al gioco in questione. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands.