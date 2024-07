iPhone 16, un leak svela le colorazioni e cambiamenti per il comparto fotocamere

Ormai da diverso tempo crescono le voci di corridoio che vedono un design completamente rinnovato per il comparto fotocamere di iPhone 16 , il prossimo attesissimo smartphone di Apple. Una nuova immagine pubblicata da Sonny Dickson sul social network X , in particolare, svelerebbe il design del nuovo smartphone e le relative colorazioni che saranno disponibili al lancio: scopriamole insieme.

Facendo un breve confronto con il precedente iPhone 15, l'unica colorazione attualmente non prevista è il Giallo , nonostante non conosciamo informazioni ufficiali a riguardo.

Un nuovo comparto fotocamere

Come ormai ampiamente discusso nel corso dei precedenti mesi, il nuovo comparto fotocamere presenterà un sensore principale, accompagnato da un sensore Ultra Wide, con un'impostazione verticale che prende le distanze con quanto visto sul precedente iPhone 15. Questo cambiamento va a riflettere in particolare il nuovo supporto per la registrazione di video spaziali per iPhone 16 e iPhone 16 Plus: ricordiamo infatti che ad oggi si tratta di una funzionalità esclusiva di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Render di iPhone 16

I nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus presenteranno il nuovo chip proprietario A18, accompagnato da 8 GB di RAM e dall'introduzione del tasto Azione capacitivo. Si tratta ovviamente di voci di corridoio che devono necessariamente essere prese con le dovute pinze, in attesa della presentazione ufficiale da parte della compagnia di Cupertino.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire. Vi ricordiamo infine che il lancio di iPhone 16 e iPhone 16 Plus è previsto presumibilmente entro la fine di settembre, pochi giorni o settimane dopo la presentazione ufficiale.