Calano i profitti di FromSoftware ma Armored Core 6 è sopra le aspettative ed Elden Ring continua a vendere

Kadokawa Corporation ha pubblicato i risultati finanziari relativi a FromSoftware, che dimostrano un netto calo per quanto riguarda le entrate e l'utile operativo rispetto all'anno precedente, ma rimanendo comunque su ottimi livelli grazie ai giochi principali della compagnia.

In particolare, Armored Core 6 si è dimostrato una "hit" al di sopra delle aspettative, anche se ovviamente non ai livelli di Elden Ring, il quale da parte sua continua a trascinare i ricavi di FromSoftware vista la sua capacità di continuare a vendere anche a notevole distanza dalla sua uscita sul mercato.

Sebbene il confronto con l'anno precedente sia dunque negativo, l'andamento di FromSoftware è comunque in assoluto positivo, e i suoi titoli si dimostrano ancora di notevole rilievo sul mercato, anche per quanto riguarda giochi meno conosciuti come appunto Armored Core 6.