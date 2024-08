Il team di Baldur's Gate 3 lavora a due GDR e afferma che non saranno giochi piccoli

Non si tratta di qualcosa di scontato, visto che lavorare a due progetti di genere GDR in contemporanea non è semplice. Si potrebbe pensare che Larian Studios voglia puntare a titoli di dimensioni minori, per correre meno rischi. Pare però che non sia così.

Le dichiarazioni del CEO di Larian Studios

"Il team di produzione è pensato per realizzare giochi di grandi dimensioni", ha dichiarato il CEO Swen Vincke a PC Gamer. "Noi siamo stati creati per realizzare giochi di ruolo grandi e ambiziosi e per provare cose nuove". Vincke e Larian sanno già cosa vogliono fare. "Sappiamo effettivamente cosa vogliamo dai nostri sistemi di gioco, come farli evolvere, come fare nuove cose... e sono tutte grandi".

Non dobbiamo inoltre dare per scontato che il team si focalizzi di nuovo totalmente sul fantasy. "Sì, certo", dice Vincke quando gli viene chiesto se sarebbe interessato a lasciare il fantasy per un altro genere, come la fantascienza. "Ci sono così tante cose che mi piacerebbe fare. Sono così poche le cose che si possono fare".

Vale la pena notare che Larian Studios è cresciuta molto negli ultimi anni. Sebbene un maggior numero di sviluppatori non equivalga sempre a una maggiore rapidità di produzione o alla capacità di creare giochi di maggiore qualità, un maggior numero di risorse è certamente d'aiuto. Lo sviluppatore è ora composto da quasi 500 persone e, dopo il successo di Baldur's Gate 3, non è esattamente a corto di denaro.

Sappiamo inoltre che Baldur's Gate 4 era in realtà già in sviluppo e giocabile, ma Larian Studios ha preferito non proseguire.