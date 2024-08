The First Descendant ora vi dice che ci saranno conseguenze se usate glitch o bug per ottenere risorse

La patch 1.0.6 di The First Descendant è arrivata e Nexon ha inserito un avvertimento ai giocatori che sfruttano glitch e bug per ottenere dei vantaggi non previsti dal design del videogioco free to play.

Cosa potrebbe fare Nexon?

Non è ancora chiaro cosa Nexon intenda fare in merito a questi comportamenti "anormali". Il nostro suggerimento è di evitare di utilizzare qualsiasi tipo di glitch o bug per ottenere risorse in modo non previsto, prima di imbattersi in problemi.

Nexon potrebbe bannare l'account dei giocatori di The First Descendant o semplicemente requisire le risorse ottenute in modo regolare, ma è bene non correre rischi prima di perdere ore e ore di gioco inutilmente.

Non ci resta che attendere e vedere cosa farà il team a riguardo, visto che probabilmente qualcuno non ascolterà la richiesta degli sviluppatori e cercherà comunque di sfruttare ogni situazione buona per ottenere più risorse del previsto.

Infine, vi lasciamo ai dettagli del primo grosso aggiornamento introdotto con l'update 1.5 da poco pubblicato.