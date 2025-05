The First Descendant annuncia la Stagione 3 e una collaborazione con NieR: Automata

In programma ci sono skin con gli outfit tipici di A2 e 2B in versione standard, oltre a una versione danneggiata di 2B senza gonna, e anche altre movenze e decorazioni alternative ma sempre legate ai personaggi in questione.

Nexon ha annunciato il prossimo arrivo della Stagione 3 per lo sparatutto cooperativo free-to-play The First Descendant , oltre a una particolare collaborazione con NieR: Automata di Square Enix, incentrata su elementi cosmetici a tema.

Tante novità in arrivo

La Stagione 3 di The First Descendant porterà con sé numerosi elementi nuovi in grado di variare e arricchire ulteriormente il gioco attraverso varie aggiunte in termini di mappe, modalità, armi, personaggi e situazioni di gioco.

The First Descendant x Nier Automata

Tra le novità maggiori c'è un nuovo campo di battaglia particolarmente ampio, chiamato Axion Plains, che potrà ospitare scontri di ampia scala, contenendo sia creature artificiali che varie bestie mutanti, rappresentando un'ambientazione particolarmente pericolosa.

Previsto anche un nuovo veicolo, la Hover Bike, studiata per funzionare particolarmente bene proprio nell'Axion Plains e consentendo spostamenti da alta velocità su percorrenze piuttosto lunghe.

Tra le nuove caratteristiche c'è la Lounge, che consentirà le interazioni social tra i giocatori, sia in preparazione della battaglia che nei momenti di maggiore relax, in modo da rafforzare la vicinanza della community.

Nei nuovi contenuti c'è il raid Colossus Field da otto giocatori, con il primo colosso chiamato Wall Crasher, a cui probabilmente seguiranno altri di varie tipologie.

La storia di Season 3: Breakthrough vede il ritorno di Karel e un notevole colpo di scena associato, che modificherà in maniera sostanziale l'andamento della narrazione di The First Descendant, concentrandosi in particolare su Enzo e Nell.

Nell è il nuovo personaggio in arrivo come giocabile, dotata di un nuovo as petto e abilità uniche come la telecinesi e la possibilità di modificare i colpi inferti con le armi da fuoco per colpire i punti deboli dei nemici.

Altre novità riguardano poi la nuova Ultimate Luna, l'arma Sword di tre tipologie diverse e varie altre novità.