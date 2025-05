Un attore di Fallout ha svelato per quante stagioni potrebbe durare la serie TV Amazon

In un'intervista pubblicata in occasione del Comic Con Liverpool, l'attore Aaron Moten potrebbe aver svelato di quante stagioni sarà composta la serie TV di Fallout, considerando le informazioni in suo possesso, derivate proprio da quanto stabilito nel contratto.

Ovviamente l'informazione non può essere considerata ufficiale anche perché la durata una serie TV dipende strettamente da una serie di variabili che non possono essere calcolate con grande anticipo, ma quantomeno possiamo farci un'idea di quelli che sarebbero i progetti dei produttori nel caso tutto vada come previsto.

Secondo quanto riferito da Moten, che interpreta Maximus nella serie TV, dunque uno dei protagonisti della storia, la produzione potrebbe comprendere "cinque o sei stagioni", a quanto pare.