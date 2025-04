Il periodo d'uscita di Fallout: Stagione 2 potrebbe essere stato svelato da uno degli attori principali

Dopo il grande successo della prima stagione, siamo tutti in attesa di Fallout: Stagione 2, ma non sappiamo quanto questa potrebbe protrarsi, pertanto prendiamo un piccolo riferimento fatto da uno degli attori principali come un'interessante indicazione sul possibile periodo di uscita della serie TV.

Intervistato dal podcast Wine Enthusiast Magazine, dunque all'interno di una situazione che ben poco ha a che fare con il soggetto in questione, l'attore Kyle MacLachlan si è lasciato sfuggire un dettaglio molto interessante sulla lavorazione della Stagione 2 della serie TV di Amazon.

MacLachlan, che interpreta Hank MacLean nella serie di Fallout ma che è noto in tutto il mondo soprattutto per il suo ruolo di protagonista in Twin Peaks, probabilmente, è un grande appassionati di vini e per questo è intervenuto all'interno del podcast specializzato sull'argomento, ma in tale occasione ha avuto modo anche di parlare dei suoi progetti.