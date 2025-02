Una foto rubata dal set della seconda stagione della serie TV di Fallout svela una location di New Vegas

Fate attenzione, perché di seguito sveleremo un potenziale dettaglio sulla seconda stagione di Fallout. Se non volete avere anticipazioni, non leggete oltre.

Va premesso che il finale della prima stagione aveva già fatto capire che nella seconda avremmo visitato New Vegas e dintorni. I fan hanno quindi iniziato a chiedersi quali luoghi sarebbero stati riprodotti, tra i più iconici dell' open world di Obsidian Entertainment . Al momento non ci sono tutte le risposte, ma qualcosa ha iniziato a emergere dalla lavorazione del film.

Una fuga di notizie dal set della Stagione 2 di Fallout ha anticipato la presenza di una location di Fallout: New Vegas . Probabilmente la vedremo nella serie, ma non c'è certezza in merito.

Dinosauro

Su vari social media ha infatti iniziato a circolare una foto fatta dietro le quinte del set che mostra la testa di un dinosauro, modellata sulla stessa statua di un T-Rex che appare nella città di Novac in Fallout: New Vegas. Novac è una delle prime grandi città che la maggior parte dei giocatori ha visitato nel gioco ed è considerata uno dei luoghi più memorabili, al di fuori della Strip di New Vegas stessa. Quindi non stupisce che sia stata scelta anche per la serie TV.

Per il resto la maggior parte dei dettagli sulla seconda stagione rimane un mistero. Sappiamo dell'aggiunta degli attori Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin al cast, ma i loro ruoli sono ancora ignoti. Attualmente le riprese della serie sono ancora in corso, con ritardi dovuti ai recenti incendi di Los Angeles. Per adesso, quindi, non c'è una finestra d'uscita nota, con Prime Video che mantiene in merito l'assoluto riserbo.