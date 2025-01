Kumail Nanjiani si sarebbe unito al cast di Fallout per la seconda stagione della serie Amazon

Nel cast anche il Kevin di Mamma ho perso l'aereo?

Oltre a Eternals, Kumail Nanjiani è famoso anche per aver preso parte alla serie comica Silicon Valley di HBO, co-scritto e recitato in The Big Sick e doppiato vari personaggi nella serie animata Adventure Time. Non solo, fa parte anche del cast di Intergalactic: The Heretic Prophet, la nuova esclusiva PS5 in lavorazione presso Naughty Dog, il team autore di The Last of Us. In particolare sarà Coling Graves, il bersaglio a cui darà la caccia la protagonista Jordan A. Mun (interpretata da Tati Gabrielle).

I tre protagonisti della serie tv di Fallout

Rimanendo nell'ambito dei rumor, anche il nome di Macaulay Culkin, il celebre Kevin di Mamma ho perso l'aereo, è stato accostato a quello della serie TV Fallout, nei panni di un personaggio folle e al tempo stesso geniale. È bene precisare che, sia nel caso di Culkin che di Nanjiani, siamo nel reame delle indiscrezioni senza conferme ufficiale e di conseguenza da prendere con le pinze.

Al momento sappiamo che la produzione della seconda stagione di Fallout è iniziata a novembre. Tuttavia all'inizio dell'anno le riprese hanno subito una battuta d'arresto a causa dei violenti incendi divampati a Los Angeles, come del resto tanti altri progetti di Hollywood.