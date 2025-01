Le riprese della Stagione 2 di Fallout e altri show sono state interrotte a causa degli incendi di Los Angeles

Parliamo di almeno sei incendi attivi di grossa entità scoppiati martedì e che hanno costretto all'evacuazione di tutta Hollywood e Brentwood, con oltre 150.000 abitanti sfollati e cinque morti confermate. Lo stato della California ha annunciato lo stato di disastro e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di annullare la sua visita in Italia per continuare a monitorare la situazione dalla Casa Bianca.

Riprese sospese almeno fino a domani

Un report di Variety afferma che la città ha revocato i permessi di girare in zone a rischio incendio per ovvi motivi di sicurezza per gli addetti ai lavori, rallentando così i lavori di varie produzioni. Ad esempio, oltre al già citato Fallout, la NBCUniversal ha messo in pausa le riprese di Ted, Suits: LA, Happy's Place, Hacks e Loot, la CBS quelle di NCIS e NCIS: Origins, mentre Disney quelle di Doctor Odyssey e Grey's Anatomy.

Un'immagine di Los Angeles avvolta nelle fiamme, fonte: RSI

Anche se la maggior parte dei set non si trovano nei pressi dell'area degli incendi, la qualità dell'aria è stata ritenuta pericolosa per la salute e i residenti sono stati invitati a non circolare per le strade. Nel caso di Fallout le riprese si stanno svolgendo nell'area di Santa Clarita, una delle zone evacuate, con Amazon che ha ordinato la sospensione dei lavori almeno fino a domani, 10 gennaio, ma c'è chiaramente il rischio di uno stop ancora più lungo a seconda di come si evolverà la situazione.