Nintendo Switch 2 non sarebbe compatibile con il dock originale, il pulsante "C" è per una fotocamera?

Uno di questi è che Nitendo Switch 2 può essere inserito tranquillamente nel dock della precedente console , grazie alle dimensioni e form factor molto simili, ma non sarà compatibile , a causa di alcune rientranze che impedirebbero il corretto collegamento tra i connettori e il dispositivo. Insomma, se confermato, al massimo sarà possibile usare il vecchio dock come una semplice base dove riporre la console quando non la stiamo utilizzando.

A cosa serve il nuovo pulsante “c”?

Il rappresentate di Genki ha aggiunto anche che, nonostante i nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2 non si attaccheranno fisicamente ai lati della console, l'azienda "presume" che funzioneranno comunque come se fossero dei controller wireless, affermando che anche altri produttori di accessori sono della stessa idea.

Un'immagine non ufficiale di un Joy-Con di Nintendo Switch 2 che evidenzia la presenza di un nuovo pulsante

Si è parlato anche del misterioso pulsante "C" nella parte frontale del Joy-Con di destra (e assente nel primo Nintendo Switch), presente sia nella replica mostrata al CES 2025 che in alcuni render della console apparsi in rete nelle scorse settimane. Il rappresentate di Genki afferma di non sapere di preciso a cosa serve, ma che tra i produttori di accessori circola la voce di corridoio che sarà legato una sorta di fotocamera. Infine, ha riferito che è presente una porta USB aggiuntiva sulla parte superiore della console, che pare potrà essere usata per ricaricare Nintendo Switch 2 mentre viene utilizzato come console portatile.

Oltre a questi dettagli, il portavoce della compagnia ieri ha svelato anche il potenziale mese di uscita di console e ha riferito che sarebbe già acquistabile sul mercato nero. Come accennato in apertura, per il momento vi suggeriamo di non prendere come oro colato tutte queste informazioni in attesa della presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2, che salvo imprevisti dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.