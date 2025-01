Il cosplay di Ciri da narga_lifestream mostra varie interpretazioni del personaggio

Con l'annuncio di The Witcher 4 durante i The Game Awards dello scorso mese, inevitabilmente Ciri è diventata una dei soggetti più in voga tra le cosplayer. Ad esempio, narga_lifestream ci propone la sua collezione di cosplay di Ciri, con varie versioni e interpretazioni del personaggio.

Cirilla Fiona Elen Riannon, conosciuta come Ciri, è la principessa e l'unica erede al trono di Cintra. È una figura centrale nella serie. Essendo figlia dell'imperatore di Nilfgaard e discendente dell'elfa Lara Dorren, possiede il leggendario Sangue Antico, che le conferisce la capacità di viaggiare nel tempo e nello spazio. Il personaggio è apparso anche nei videogiochi di CD Projekt RED e sarà la protagonista principale di The Witcher 4.