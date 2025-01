Il cosplay di Squirrel Girl di missbrisolo da Marvel Rivals è da perfetta eroina immersa nella natura

Sono tanti i personaggi Marvel che sono arrivati al cinema e che sono stati resi famosi di fronte al largo pubblico, ma alcuni non hanno ancora avuto uno spazio dedicato. Per fortuna anche se non vi interessano i fumetti ci sono tanti altri modi per scoprire di questi personaggi, ad esempio Mavel Rivals o il mondo dei cosplay. Combinando le due cose, la famosa cosplayer missbrisolo ci propone il cosplay di Squirrel Girl, uno dei personaggi giocabili del videogioco.

Squirrel Girl è proprio quello che sembra: una ragazza scoiattolo che può fare tutto quello che fanno gli scoiattoli. Il suo vero nome è Doreen Allene Green ed è stata creata da Will Murray (testi) e Steve Ditko (disegni). La ragazza è molto potente e nelle sue storie riesce a sconfiggere avversari come M.O.D.O.K, Terrax e Thanos. Affronta e sconfigge anche Deadpool.